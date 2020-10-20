Румыния рискует стать плацдармом в борьбе за Крым

Румыния рискует стать плацдармом в борьбе за Крым
Фото: ru.wikipedia.org
США создают мощный антироссийский форпост на Черном море

США намерены превратить Румынию в мощный форпост для противостояния российской базе в Крыму. Недавно министр обороны Румынии Николае Чуке побывал в Пентагоне в Вашингтоне, где обсудил с американскими военными новую стратегию безопасности. Как пишет The National Interest, ее суть сводится к тому, чтобы с помощью сил НАТО не дать России доминировать на Черном море.

По мнению эксперта Heritage Foundation Люка Коффи, контроль над Черным морем будет означать и полный контроль над Азовским морем. Новая румынская стратегия не предполагает военного противостояния России. Однако она предусматривает помощь стран НАТО, военно-морские силы которых все вместе представляют серьезную опасность для российской военной базы в Крыму.

Как считает NI, НАТО дает сигнал Москве, что не позволит использовать Румынию как брешь на южном фланге альянса. Россия якобы может использовать Румынию, как и Болгарию для расшатывания альянса, опираясь на пророссийские силы.

Бухарест ранее уже обращался к США с просьбой более активно проводить учения в Черноморском регионе. Румыния стала одним из 9 членов альянса, которые потратили более 2% ВВП на оборону. Кроме того, Бухарест подписал контракт на покупку 7 систем "Пэтриот" за $3,9 млрд. Кроме того, румыны купили американскую ракетную систему HIMARS и F-16. И наконец, именно в Румынии работает американская система ПРО Aegis Ashore, что вызывает сильно раздражение Москвы.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Индексация пенсий в 2021 году будет "компромиссной" - экономист

На полный пересчет пособий в стране нет денег

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей