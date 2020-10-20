США создают мощный антироссийский форпост на Черном море

США намерены превратить Румынию в мощный форпост для противостояния российской базе в Крыму. Недавно министр обороны Румынии Николае Чуке побывал в Пентагоне в Вашингтоне, где обсудил с американскими военными новую стратегию безопасности. Как пишет The National Interest, ее суть сводится к тому, чтобы с помощью сил НАТО не дать России доминировать на Черном море.

По мнению эксперта Heritage Foundation Люка Коффи, контроль над Черным морем будет означать и полный контроль над Азовским морем. Новая румынская стратегия не предполагает военного противостояния России. Однако она предусматривает помощь стран НАТО, военно-морские силы которых все вместе представляют серьезную опасность для российской военной базы в Крыму.

Как считает NI, НАТО дает сигнал Москве, что не позволит использовать Румынию как брешь на южном фланге альянса. Россия якобы может использовать Румынию, как и Болгарию для расшатывания альянса, опираясь на пророссийские силы.

Бухарест ранее уже обращался к США с просьбой более активно проводить учения в Черноморском регионе. Румыния стала одним из 9 членов альянса, которые потратили более 2% ВВП на оборону. Кроме того, Бухарест подписал контракт на покупку 7 систем "Пэтриот" за $3,9 млрд. Кроме того, румыны купили американскую ракетную систему HIMARS и F-16. И наконец, именно в Румынии работает американская система ПРО Aegis Ashore, что вызывает сильно раздражение Москвы.