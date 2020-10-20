США резко увеличили расходы на "убийцу" С-500

США резко увеличили расходы на "убийцу" С-500
Фото: Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пентагон не жалеет денег на замену Minuteman III

Пентагон увеличил затраты на развертывание новых межконтинентальных ракет наземного базирования до $95,8 млрд. Как сообщает Defense News, расходы увеличили на $10 млрд, по сравнению со сметой четырехлетней давности. Новые ракеты должны заменить Minuteman III, которые находятся на вооружении около полувека, хотя неоднократно модернизировались.

Новая ракета должна гарантированно прорвать воздушную оборону России и Китая, которые активно работают над новейшими средствами ПРО. В частности, Москва рекламирует свою систему С-500 "Прометей", которая по заявлениям разработчиков, способна перехватывать цели в ближнем космосе.

Всего на вооружении США сейчас находятся порядка 400 ракет Minuteman III с зарядами мощностью 300 или 335 килотонн. Пентагон планирует заменить эти ракеты на новые до 2036 года и потратить на это в общей сложности $1,2 трлн. Новую ракету разрабатывает Northrop Grumman.

Россия также планирует перевооружиться на новые ракеты "Сармат". Кроме того, в РВСН меняют "Тополи" на более современные "Ярсы".

Александр ИЛЬИН

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