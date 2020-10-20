Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
США призывают Россию прекратить призывную кампанию в Крыму, а также милитаризацию полуострова. Об этом на своей странице в Twitter написала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
По ее словам, "продолжающаяся оккупация Россией украинского полуострова" угрожает общей безопасности, поэтому Штаты призывают вернуть полный контроль над полуостровом Украине, а не призывать украинцев в российскую армию.
При этом Ортагус цитирует сообщение американского посольства в Киеве, где действия Москвы в Крыму названы "шарадами легитимности".
Крым стал российским в 2014 году по результатам референдума. До этого на полуострове начались столкновения между сторонниками новой власти в Киеве и их противниками.
На полный пересчет пособий в стране нет денег
Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод