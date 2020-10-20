Госдеп призвал Россию прекратить призывную кампанию в Крыму

Госдеп призвал Россию прекратить призывную кампанию в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
США по-прежнему считают полуостров украинским

США призывают Россию прекратить призывную кампанию в Крыму, а также милитаризацию полуострова. Об этом на своей странице в Twitter написала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, "продолжающаяся оккупация Россией украинского полуострова" угрожает общей безопасности, поэтому Штаты призывают вернуть полный контроль над полуостровом Украине, а не призывать украинцев в российскую армию.

При этом Ортагус цитирует сообщение американского посольства в Киеве, где действия Москвы в Крыму названы "шарадами легитимности".

Крым стал российским в 2014 году по результатам референдума. До этого на полуострове начались столкновения между сторонниками новой власти в Киеве и их противниками. 

Александр ИЛЬИН

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