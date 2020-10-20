Ту-95МС пощекотали нервы летчикам F-22 на Аляске - видео

Ту-95МС пощекотали нервы летчикам F-22 на Аляске - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американские пилоты взяли на прицел бомбардировщики

Минобороны выложило видео недавнего полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС к берегам Аляски. В частности, на нем видно, как самолеты ВКС РФ сопровождали американские F-22. Интересно, что ракет "воздух-воздух" на узлах подвески у них не наблюдалось, а это означает, что боеприпасы у них были во внутренних отсеках.


Как говорится в сообщении российского военного ведомства, Ту-95МС также сопровождали истребители Су-35С ВКС России и МиГ-31 морской авиации. Полет продолжался 12 часов. Самолеты следовали над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей.

В последнее время Россия и США увеличили число полетов стратегических бомбардировщиков. Американцы, в свою очередь, активно используют B-52H, а также B-1B, которые до этого собирались "сдавать в утиль".

Александр ИЛЬИН

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