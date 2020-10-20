Зеленского уличили во лжи из-за обещания построить военные базы у Крыма

Зеленского уличили во лжи из-за обещания построить военные базы у Крыма
Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной пытается расширить свою электоральную поддержку с помощью громогласных заявлений

Киев не располагает достаточными территориальными и финансовыми ресурсами для строительства двух военно-морских баз на берегу Черного моря. Соответствующее заявление сделал бывший украинский премьер Николай Азаров.

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский объявил о предстоящем строительстве сразу двух военно-морских баз у Черного моря. Президент Украины объяснил, что таким образом государство сможет укрепить свои позиции в регионе.

По словам Азарова, строительство таких объектов Киев не осилит – у Украины нет подходящих бухт, равно как и военных кораблей с большим водоизмещением. Политик уверен: Зеленский сам не отдает себе отчет в столь громогласном заявлении. Бухты, подобным той, которая есть в распоряжении РФ в Севастополе, нет ни у кого – украинский президент же обещает построить целых два крупномасштабных военных объекта.

Азаров уверен: Зеленский пытается таким образом набрать электоральную поддержку перед предстоящими выборами. Однако избирателям "Слуги народа" было бы предпочтительнее подождать, пока заявление действующего главы государства не претворится в реальность, сообщает "Общественная служба новостей".

"Это неподготовленное заявление. Это не улучшает политическую ситуацию ни на Украине, ни вокруг нее", – заявил Азаров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея Зеленского грозит нарушением стабильности в регионе

Егор МАЛКОВ

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