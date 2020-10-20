В России "зарубили" морские Су-34

В России "зарубили" морские Су-34
Фото: Александр Елистратов/ТАСС
Бомбардировщик должен был стать убийцей подлодок

Бомбардировщик Су-34, который среди российских по праву считается лучшим в своем классе, мог получить уникальные "морские возможности". Как пишет газета "Взгляд", морской Су-34 или Су-32ФН совсем недавно должен был поступить на вооружение, однако программу в 90-е годы буквально задушили.

Самолет хотели оборудовать специальной радиолокационной станцией, которая должна была обнаруживать проходящие на глубине подводные лодки. Похожим образом на противолодочных Бе-12 и Бе-14 работала радиолокационная станция "Инициатива-2Б". Видимо, Су-34 планировалось оборудовать более современной РЛС, а также поисково-прицельной системой "Морской змей".

Как выяснилось еще в 60-е годы прошлого века, из-за несжимаемости воды при прохождении через ее толщу большого корпуса подлодки эта вода "выдавливается" из объема, который занимает корпус лодки. Этот эффект создает волны, которые и засекает самолет.

Таким противолодочным самолетом хотели сделать и Су-34, однако программу закрыли. Между тем, у американцев и японцев такими функциями обладают патрульные самолеты. В России же в серию пошла только сухопутная версия Су-34.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров
По теме

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей