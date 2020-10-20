Бомбардировщик должен был стать убийцей подлодок

Бомбардировщик Су-34, который среди российских по праву считается лучшим в своем классе, мог получить уникальные "морские возможности". Как пишет газета "Взгляд", морской Су-34 или Су-32ФН совсем недавно должен был поступить на вооружение, однако программу в 90-е годы буквально задушили.

Самолет хотели оборудовать специальной радиолокационной станцией, которая должна была обнаруживать проходящие на глубине подводные лодки. Похожим образом на противолодочных Бе-12 и Бе-14 работала радиолокационная станция "Инициатива-2Б". Видимо, Су-34 планировалось оборудовать более современной РЛС, а также поисково-прицельной системой "Морской змей".

Как выяснилось еще в 60-е годы прошлого века, из-за несжимаемости воды при прохождении через ее толщу большого корпуса подлодки эта вода "выдавливается" из объема, который занимает корпус лодки. Этот эффект создает волны, которые и засекает самолет.

Таким противолодочным самолетом хотели сделать и Су-34, однако программу закрыли. Между тем, у американцев и японцев такими функциями обладают патрульные самолеты. В России же в серию пошла только сухопутная версия Су-34.