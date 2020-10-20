Машина заменит в американской армии "Бредли" и очень скоро

В то время как российские перспективные БМП "Курганец-25" и Т-15 "Армата" ищут дорогу в российскую армию, немцы сделали для США машину на замену легендарной "Бредли". Американское издание Defense News опубликовало фотографию новой БМП Lynx KF41 разработки компаний Rheinmetall и Textron Systems.

Для американцев этот вариант привлекателен еще тем, что у Rheinmetall есть дочерняя компания Rheinmetall Vehicles в штате Мичиган, поэтому производство можно развернуть на месте. В свою очередь, у Textron Systems, которое отвечает за робототехнические возможности Lynx KF41, есть завод в штате Луизиана.

Lynx KF41 создана по модульной схеме, оснащена цифровой электроникой и общей открытой архитектурой. Все это позволяет быстро интегрировать новые возможности, например, поставить новый боевой модуль или элементы защиты.

Машина оборудована мощным 1140-сильным двигателем Liebherr. Трансмиссию сделал австралийская компания Supashock. Весит БМП 44 тонны. Для сравнения, Курганец-25 весит 25 тонн, а Т-15 "Армата" – 55 тонн, то есть Lynx KF41 – это такой, средний вариант.

Основное вооружение нового немецкого детища – 35-мм пушка, а также два многофункциональных пусковых устройства, в которых возможно как размещение таких ракет, как Rafael Spike LR2, так и высокоточных барражирующих боеприпасов и беспилотников. Большое внимание немцы уделили системам радиоэлектронной борьбы, в которой особенно сильны российские военные.