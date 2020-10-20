Войска Азербайджана заняли еще один город в Карабахе

Баку взял под контроль южные рубежи НКР

Военные армии Азербайджана отрапортовали президенту страны Ильхаму Алиеву о взятии еще одного города в Нагорном Карабахе – Зангелана. Над ним поднят азербайджанский флаг.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня на ютуб-канале.


Как сообщает РИА "Новости", если эта информация подтвердится, это означает, что войска Азербайджана взяли под контроль всю южную границу НКР и фактически отрезали ее от Ирана.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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