Баку взял под контроль южные рубежи НКР

Военные армии Азербайджана отрапортовали президенту страны Ильхаму Алиеву о взятии еще одного города в Нагорном Карабахе – Зангелана. Над ним поднят азербайджанский флаг.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня на ютуб-канале.

Как сообщает РИА "Новости", если эта информация подтвердится, это означает, что войска Азербайджана взяли под контроль всю южную границу НКР и фактически отрезали ее от Ирана.