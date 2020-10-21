Ракетную установку приготовили к пуску

В России хотят возобновить испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

В своем докладе американские эксперты Майкл Дуйтсман и Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований уверяют, что на полигоне в районе населенного пункта Панькова возобновилась активность. В частности, ведутся новые строительные работы, из чего можно сделать вывод, что идет подготовка в испытаниям.





Летные тесты не проводились с 2018 года, а затем в августе прошлого года в Белом море произошел взрыв на морском испытательном полигоне с жертвами и выбросом радиации. Тогда многие западные эксперты связали инцидент с тестированием комплектующих "Буревестника", хотя по официальной версии взорвалось устройство, являвшееся частью жидкостного реактивного двигателя для объекта военного назначения.

По данным американских СМИ, испытания "Буревестника" проводились шесть раз с ноября 2017 года, однако ракета так и не вышла на планируемые мощности и падала в море. Однако теперь, судя по всему, российские специалисты намерены продолжить летные испытания.

На снимке видна пусковая установка, повернутая уже в другую сторону, новые строения и те самые синие контейнеры, которые ранее уже видели на испытаниях "Буревестника". Кроме того, военные построили новую дорогу.