СМИ: Россия возобновляет испытания "Буревестника"

СМИ: Россия возобновляет испытания "Буревестника"
Кадр youtube.com
Ракетную установку приготовили к пуску

В России хотят возобновить испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

В своем докладе американские эксперты Майкл Дуйтсман и Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований уверяют, что на полигоне в районе населенного пункта Панькова возобновилась активность. В частности, ведутся новые строительные работы, из чего можно сделать вывод, что идет подготовка в испытаниям.


Летные тесты не проводились с 2018 года, а затем в августе прошлого года в Белом море произошел взрыв на морском испытательном полигоне с жертвами и выбросом радиации. Тогда многие западные эксперты связали инцидент с тестированием комплектующих "Буревестника", хотя по официальной версии взорвалось устройство, являвшееся частью жидкостного реактивного двигателя для объекта военного назначения.

По данным американских СМИ, испытания "Буревестника" проводились шесть раз с ноября 2017 года, однако ракета так и не вышла на планируемые мощности и падала в море. Однако теперь, судя по всему, российские специалисты намерены продолжить летные испытания.

На снимке видна пусковая установка, повернутая уже в другую сторону, новые строения и те самые синие контейнеры, которые ранее уже видели на испытаниях "Буревестника". Кроме того, военные построили новую дорогу.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
Ответить
Так, если спутники США всё видят и замечают в небе и на земле, тогда спрашивается: а где же снимки сбитого малайзийского самолёта, над Донбассом, хохламы? Чего их скрывают янки? Пусть предоставят Нидерландам, чтобы судить истинных виновных?
1
новости партнеров

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт

Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей