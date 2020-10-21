ВМС двух стран отрабатывают совместные удары с авианосцев и F-35B

ВМС США и Королевский флот Великобритании разрабатывают совместную стратегию в противодействии России и Китаю. В частности, она касается использования новых авианосцев и истребителей F-35B, которые есть как у американцев, так и англичан.

Как пишет Defense News, соответствующее совместное заявление о доктрине совместных боевых действий подпишут Командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдэй и глава Королевского ВМФ адмирал Тони Радакин. Об этом заявил сам Гилдэй на борту британского авианосца Queen Elizabeth во время виртуального форума Atlantic Future Forum.

Ранее американские пилоты F-35B обучали британских коллег с авианосца Queen Elizabeth. В частности, 211-я истребительная штурмовая эскадрилья Морской пехоты США приземлялась на британский корабль во время учений в этом году. В США неоднократно критиковали своего ближайшего союзника за плохую боеготовность в целом, однако в последнее время британцы сильно подтянули флот, введя в эксплуатацию уже второй авианосец. Кроме того, британцы разрабатывают перспективные фрегаты типа 26, которые должны заменить тип 23.

Великобритания и США могут противостоять России в Северной Атлантике, которая, как и во времена холодной войны стала местом противостояния великих держав.