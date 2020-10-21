Теперь их заменят "Еврофайтеры" с новейшими радарами

Испания в свое время купила американские F-18, чтобы противопоставить их советским МиГ-25, которые Алжир закупил у СССР. Покупка была срочной, потому что Мадриду нечего было противопоставить быстрейшим МиГам, невольно нарушавшим границу и возвращавшимся обратно.

Однако теперь испанцы намерены заменить "восемнадцатые" на "Еврофайтеры", оборудованные радарами с активной фазированной решеткой Captor-E Mk1.

Как напоминает журнал Military Watch, испанцы покупают 20 "Еврофайтеров", причем поставки ожидаются уже в 2021 году. До Мадрида модернизированные истребители получит Кувейт, затем Германия и только затем Испания.

ВВС Испании в настоящее время состоят из 7 эскадрилий, а также 4 учебных. Три эскадрильи укомплектованы "Еврофайтерами", но еще не модернизированными, шесть – F-18 и две старыми F-5B. Всего на вооружении 68 "Еврофайтеров", 84 F-18 и 19 F-5.

Как предполагает Military Watch, Алжир может закупить к 2027 году российские Су-57 на замену устаревших перехватчиков МиГ-25, и тогда испанские "Ефрофайтеры" даже с радарами АФАР вряд ли что-то смогут противопоставить истребителям Сухого.