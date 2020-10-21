"Аист-100" уже отработал в Донбассе

На Украине стартовали государственные испытания нового беспилотника "Лелека-100", что переводится на русский как "Аист-100". По данным разработчиков, БПЛА может вести разведку в сложных условиях работы средств ПВО и РЭБ противника.

Как пишет издание Defense Express, дрон, чем-то напоминающие первые реактивные истребители, уже четыре года находится в опытной эксплуатации. А это означает, что дрон летал над линией разграничения в Донбассе. По данным DE, 46% вылетов этого БПЛА были боевыми. Всего военные ВСУ задействовали порядка 300 аппаратов.

"Лелека-100" оборудован электрическим двигателем и может работать в воздухе два с половиной часа. Дальность полета – до 100 километров, максимальная скорость – 70 км/час. Потолок БПЛА – 1,5 километров. Для беспилотника это не так много, но для тактических задач этого вполне достаточно.