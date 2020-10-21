Украина испытывает новый беспилотник-шпион

Украина испытывает новый беспилотник-шпион
Фото: commons.wikimedia.org/VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)
"Аист-100" уже отработал в Донбассе

На Украине стартовали государственные испытания нового беспилотника "Лелека-100", что переводится на русский как "Аист-100". По данным разработчиков, БПЛА может вести разведку в сложных условиях работы средств ПВО и РЭБ противника.

Как пишет издание Defense Express, дрон, чем-то напоминающие первые реактивные истребители, уже четыре года находится в опытной эксплуатации. А это означает, что дрон летал над линией разграничения в Донбассе. По данным DE, 46% вылетов этого БПЛА были боевыми. Всего военные ВСУ задействовали порядка 300 аппаратов.

"Лелека-100" оборудован электрическим двигателем и может работать в воздухе два с половиной часа. Дальность полета – до 100 километров, максимальная скорость – 70 км/час. Потолок БПЛА – 1,5 километров. Для беспилотника это не так много, но для тактических задач этого вполне достаточно. 

Александр ИЛЬИН

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Гость
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Сколько разговоров про эти БПЛА в последние годы? Неужели по таким целям надо запускать ракеты из С-400? Пора бы изобрести установки типа гранатометов, а может и пистолетов, с управляемыми мини ракетами. Японцы целый компьютер в наручные часы поместили, и тут можно и нужно поработать ученым конструкторам. Есть большие управляемые ракеты, значит со временем будут и мини ракеты.
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