Нарушителей отогнали в сторону от границ РФ

Истребители российских ВКС совершили перехват военных американских бортов, которые приблизились к границе РФ над водами Берингова моря. Как отметили в Минобороны, для обеспечения госбезопасности были подняты МиГ-31 и Су-35, входящие в состав ПВО Восточного военного округа, о чем стало известно сегодня, 21 октября.

Российские экипажи после приближения к целям опознали два стратегических бомбардировщика B-1B американских ВВС. Потенциальные нарушители были отведены в сторону от российских границ, отмечает РИА "Новости".

Российские самолеты благополучно вернулись в пункт базирования, передает RT.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало полет Ту-95МС у Аляски.