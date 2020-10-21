Американский истребитель опасно недооценивают

В России продолжают сравнивать истребители F-22 и Су-57, а также их показательные программы в небе. Обычно на Западе любят повторять, что F-22 – это серийный самолет, принимавший участие в боевых действиях, а Су-57 всего лишь прототип.

Однако, судя по тому, что делают оба самолета в небе, у них примерно схожая маневренность. Неслучайно год назад на авиашоу в Дубае пилот F-22 практически полностью "снял" выступление российского летчика на Су-57 во время МАКС.

Российское издание Evo News со ссылкой на китайское Sohu пишет, что F-22 безуспешно копируют действия российских пилотов, а американский истребитель "не пользуется спросом на международном рынке".

Это очень странно слышать, так как американцы никому не продавали, не продают и не будут продавать F-22. Вообще никогда. И никаких покупателей "Рэптора" привлекать не нужно, пилоты F-22 участвуют в авиашоу лишь поддержания имиджа ВВС США. А экспортный самолет у США – это F-35.

Если посмотреть на видео Су-57 и F-22, то становится понятно, что это истребители примерно равных возможностей. Это похожий вертикальный взлет, работа на запредельных углах атаки, мощный разгон. Оба самолета, вернее летчики на этих истребителях способны выполнить самые сложные фигуры высшего пилотажа. К слову, не хуже их могут выполнять, например, и пилоты Су-35С.

На этом видео летчик F-22, в частности, демонстрирует на пятой минуте полет на предельно низкой скорости, а до этого показывает Кобру Пугачева и сложные вращения в разных плоскостях.

То же самое, естественно делают летчики на Су-57, в частности, нужно отметить яркое выступление пилота на форуме "Армия – 2020".

У американцев лишь преимущество в том, что F-22 давно принят на вооружение и используется, в частности, для сопровождения Ту-95МС рядом с Аляской. Кроме того, истребители применяли в Сирии, где у них возникли некоторые проблемы со стелс-покрытием.