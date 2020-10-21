Местные журналисты напомнили про "Армату" и попросили на всякий случай их оставить

На Украине попытка утилизировать снаряды калибра 152-мм, предназначавшиеся для секретных советских танков, вызвала широкий общественный резонанс.

Как пишет издание Defense Express, боеприпасы хранились в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. В 80-е годы на этом предприятии активно разрабатывались основные боевые танки "Молот" и "Нота". Однако проекты в 90-х годах были закрыты, а 39 снарядов, у которых истек сорок хранения, решили уничтожить.

Предприятие обратилось с письмом №3822/51 к Государственному научно-исследовательскому институту химической промышленности в Шостке и попросило провести утилизацию снарядов.

Однако, как пишет DE, боеприпасы в хорошем состоянии и хранятся в таре. Снаряды шли под специально разработанный "револьверный" атвомат заряжания. Ни один другой снаряд калибра 152 мм на "Ноту" не подойдет. Интересно, что проект основного танка до сих пор находится по грифом секретно, хотя работы давно уже не ведутся.

Украинцы вспомнили, что россияне хотели оборудовать танк Т-14 "Армата" пушкой 2А82 калибра 152 мм и на всякий случай решили сохранить снаряды, которые вряд ли понадобятся. От аналогичных боеприпасов отказались даже в России, и с трудом верится, что Киеву удастся реанимировать "древние" проекты.

Танк "Молот" или Объект 477 действительно разрабатывался в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. А пушку для него разрабатывал ЦНИИ "Буревестник", а делало КБ кировского завода. Серийно его производить не стали. Однако технологии легли в основу более поздних Объект 640 ("Черный Орел"), Т-95 и Т-14 "Армата".

В Харькове на основе "Молота" сделали "Ноту" или "Заслон" (Объект 477А). Всего сделали 10 прототипов, но на этом все и закончилось. Наработки использовались для танка "Оплот".