Боеприпасы получат охотники на российские Ту-22М3

После того, как в России приняли на вооружение ракету "Кинжал", которую еще называют воздушным "Искандером", в США резко форсировали работу над гиперзвуковыми авиационными боеприпасами, в том числе, большой дальности.

Американцев беспокоит не только габаритный "Кинжал", который не спрятать в фюзеляже, но и дальнобойная КС-172, изначально разработанная для Су-57. Дальность пуска этой ракеты – до 400 километров. У Пентагона нет даже похожего боеприпаса, поэтому американцы разрабатывают аналог.

Как пишет журнал The Drive, Минобороны США уже заключило контракт с "Боингом" на создание демонстратора высокоскоростной ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем для ВМС США. Боеприпас должны получить палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet, а также F-35B и F-35С.

Ракеты будут применяться как против воздушных, так и сухопутных целей. На данный момент у американцев нет дальнобойных ракет, чтобы уничтожать на большом расстоянии российские Ту-22М3, раньше эту работу поручали защитникам авианосцев F-14, но эти самолеты сняли с вооружения.

Новая ракета предположительно станет гиперзвуковой. Контракт на разработку демонстратора оценивается в $30 млн. Первый полет по плану должен состояться в 2022 году.

В США уже испытывают ракету "Боинга" X-51A Waverider, вероятно, новая разработка будет сделана на основе "Вэйврайдера". Однако "Боинг" продвигает и другой проект – Triple Target Terminator или T-3, в работе над которым принимает участие DARPA.