В Таллине поддерживают санкции против коварного Кремля

РФ может представлять военную угрозу для Эстонии, несмотря на то, что не пытается устроить "ежедневное вторжение". Соответствующее заявление сделал 21 октября глава Минобороны страны Юри Луйк, выступая на "правительственном часе" в парламенте.

Министр отметил, что у Таллина отсутствует информация, подтверждающая "маловероятность" угрозы со стороны восточного соседа. Также он поддержал продление срока антироссийских санкций, добавив, что Эстония всегда выступала за усиление ограничительных мер в отношении РФ.

"Это доказано во всех материалах Верховного совета ЕС. Несомненно, такова наша политика", - заявил глава военного ведомства.

Введенные против Москвы меры, считает Луйк, довольно эффективны – они, по его словам, позволили сократить сферу влияния РФ, продемонстрировав Кремлю, что действия российской стороны "непозволительны" в отношении международно-правовых норм, передает "Интерфакс".

"Хорошим примером" Луйк считает санкции, введенные по делу оппозиционера Алексея Навального. Евросоюзу удалось "наказать противников" блогера, добавил министр.

Аналогичное заявление об РФ Луйк сделал в июле: тогда министр отметил, выступая перед новобранцами эстонской армии, что для их страны Россия является врагом. Поэтому Таллин обязан нарастить свою военную мощь для противостояния "агрессору".