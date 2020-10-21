Выяснилась цель строительства Киевом баз в Черном море

Украина собирается построить две военно-морских базы в Черном море для того, чтобы там базировались корабли стран Североатлантического блока и попытались пробраться в Азовскую акваторию через российский транспортный переход в Керченском проливе. Такую версию новых прожектов киевского режима выдвинул крымский журналист Олег Крючков.

По его мнению, эти базы будут строиться исключительно ради флотов альянса.

"Два решения. Американцы разрешили полеты над Крымом под управлением украинских диспетчеров и заявление Киева про строительство баз. Одна база точно в Мариуполе. Морем корабли НАТО полезут под Крымский мост в Азов, а воздухом – "Глобмастер" или "С-130" попрут над Крымом", – цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Напомним, о планах по возведению двух морских баз сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Верховной раде. В своем спиче он также представил план по "возвращению" российского полуострова. Экс-комик объявил, что уже Киев обсуждает нюансы "деоккупации" Крыма с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции.

При этом, пан Зеленский не уточнил, где именно Киев намерен возвести военные базы. Однако еще во времена президентства Петра Порошенко власти Незалежной планировали перевести часть флота из Николаева в Бердянск.

Если эти прожекты – то ли по Бердянску, то ли по Мариуполю сохраняются, тогда можно предположить, что деятели Украины задумали пощекотать нервы России, поскольку эти города-порты находятся в Азовской акватории. Для выхода на защиту Черноморского региона, о чем говорил Владимир Александрович, им нужно пройти под Крымским мостом с разрешения Москвы. Один такой плачевный опыт украинский флот уже имеет, за что должен благодарить "шоколадного короля".

Возможно, пан Зеленский решил проверить натовскую солидарность с Незалежной.

