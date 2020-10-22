С-400 установила рекорд точности

С-400 установила рекорд точности
Фото: Денис Беляев/Минобороны РФ/ТАСС
Все цели сбили с первого раза

Зенитно-ракетная система С-400 устнановила рекорд меткости на полигонах Ашулук и Телемба. Для практических стрельб запустили 51 мишень, для уничтожения которых понадобились 63 зенитные управляемые ракеты.

Как пишет военный блог brmd со ссылкой на Минобороны, все цели были поражены первой ракетой, а в 12 случаях цель была повторно уничтожена второй ракетой, чтобы наверняка. В реальной боевой обстановке по каждой цели выпускается до трех ракет.


В стрельбах принимали участие 10 зенитно-ракетных полков вооруженных сил. Зенитчики приехали из Новосибирска, Владивостока, Знаменска, Новороссийска, Севастополя и других городов. 

Александр ИЛЬИН

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