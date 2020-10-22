Все цели сбили с первого раза

Зенитно-ракетная система С-400 устнановила рекорд меткости на полигонах Ашулук и Телемба. Для практических стрельб запустили 51 мишень, для уничтожения которых понадобились 63 зенитные управляемые ракеты.

Как пишет военный блог brmd со ссылкой на Минобороны, все цели были поражены первой ракетой, а в 12 случаях цель была повторно уничтожена второй ракетой, чтобы наверняка. В реальной боевой обстановке по каждой цели выпускается до трех ракет.

В стрельбах принимали участие 10 зенитно-ракетных полков вооруженных сил. Зенитчики приехали из Новосибирска, Владивостока, Знаменска, Новороссийска, Севастополя и других городов.