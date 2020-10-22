В США отрабатывают стремительный бросок истребителей

В США готовы отправить эскадрильи F-22 в любую точку мира за 24 часа. Кроме того, как накануне заявил глава Пентагона Марк Эспер, американские военные намерены добавить еще больше сил быстрого реагирования, чтобы при необходимости перебросить авиацию и морскую пехоту в любой с точки зрения Минобороны США проблемный регион.

Для этого, по его словам, которые приводит National Interest, понадобятся новые легко развертываемые платформы, боевые машины и конечно, беспилотники, которые будут работать вместе с F-22 и F-35.

В качестве примера Эспер назвал беспорядки у посольства США в Багдаде, которые начались после нанесения американской авиацией ударов по боевикам. В итоге американцам удалось развернуть группировку войск из 3 тыс. солдат за 19 часов.

Особо глава Пентагона отметил необходимость поддержания в боевом состоянии истребителей F-35. которые могут прорвать линию ПВО практически любой ближневосточной страны.

Но самое "смертельное оружие" США – это F-22 и так называемая программа Rapid Raptor. Она предполагает вылет четырех вооруженных F-22 в любое место на Земле в течении суток. При этом предусматривается заправка в воздухе. "Рэпторы" должны нанести мощный удар по значимым объектам противника и подготовить почву других истребителей и бомбардировщиков. Это может быть как вылет на восточные рубежи НАТО в Польшу для возможной атаки Калининграда, так и удар по китайским кораблям.