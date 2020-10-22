Колонны спрячут под облаком специального аэрозоля

В России придумали новый способ маскировки военной техники от аппаратуры спутников. Как известно, передвижения боевой техники, в том числе, секретной, вроде лазерных комплексов "Пересвет", нередко фиксируются из космоса, а снимки затем облетают весь интернет.

Чтобы защититься от такого назойливого внимания, в Военной академии связи имени Буденного предложили распылять специальный аэрозоль на пути следования техники. Как пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники, соответствующая технология уже запатентована.

Предполагается, что прикрывать от спутников будут передвижные ракетные комплексы, вроде "Ярс", а также засекреченную технику, тот же "Пересвет" или новейшие зенитно-ракетные системы.

Ранее телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки с военного полигона около Паньково на Новой Земле, где по мнению издания, возобновляются испытания ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник".

На фотографиях видна развернутая пусковая установка, новые строения, контейнеры, а также построенная дорога. Позже в Кремле отреагировали на новость CNN. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал относиться к сообщению телеканала "с большим зазором по доверию".

Теоретически передвижения можно было замаскировать, однако испытания "под аэрозолем" проводить вряд ли получится. Технология позволит замаскировать именно переброску по пересеченной местности. По логике затем технику уберут в гаражи или ангары, где ее уже не будет видно из космоса.

Стоит отметить, что на учениях давно используют дымовую завесу для маскировки от авиации, поэтому технология достаточно проверенная. Аэрозоль, судя по всему, будет использован другой.