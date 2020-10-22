Эксперты: отказ от продления СНВ-3 приведет к катастрофическим последствиям

Эксперты: отказ от продления СНВ-3 приведет к катастрофическим последствиям
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
США и Россия стоят на старте гонки ядерных вооружений

Неспособность или нежелание России и США продлить договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3 может привести к серьезной гонке вооружений. А предложение Москвы "заморозить" ядерные арсеналы без дополнительных условий может лишь выиграть время для обсуждения продления договора.

Об этом пишет журнал National Interest со ссылкой на опрошенных экспертов. По мнению вице-президента Центра Вильсона Роберта Литвака, прекращение действия СНВ-3 откроет "эру неограниченного ядерного соперничества между Россией и США, а последствия могут быть дестабилизирующими".

Как считает эксперт, у США и России уже совершенно другое видение продление договора, и каждая сторона пытается остаться в выигрыше.

По словам аналитика Института Кеннеди Мэтью Рожански, ситуация осложняется еще тем, что США хотят, чтобы договор подписал и Китай. Однако Пекин никогда не участвовал в СНВ, и у него серьезные сомнения насчет того, чтобы присоединиться. Но именно рост напряженности между США и Китаем подтолкнул Вашингтон к таким действиям.

Срок продления договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2011 года. США не только хотят, чтобы договор подписал Китай, но и чтобы Россия включила в него новые виды вооружений, в том числе "Авангард". В Москве с этим категорически не согласны и готовы рассматривать, как и раньше боеголовки стратегических ракет. 

Александр ИЛЬИН

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