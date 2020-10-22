Истребитель похож на ракету с крыльями, но его невозможно догнать

Бывший пилот F-15 Пол Вудфорд рассказал о своих полетах на советских истребителях МиГ-23 в составе секретной 4477-й испытательной эскадрильи, летчиков которых еще называли "Красными орлами". Выдержки из интервью приводит Popular Mechanics.

Тогда США разными способами – с помощью денег, угона доставали советские истребители, чтобы подготовить своих летчиков к боям с русскими. В 1960-е годы прошлого века третья мировая война считалась вопросом времени. Американцы раздобыли МиГ-19, МиГ-21 и МиГ-23 в Израиле, Китае, Египте и Индонезии.

После того как американские пилоты освоили эти самолеты, их начали "натравливать" на летчиков строевых частей. Испытания проходили в штате Невада, где чуть немногим позже стартовала другая секретная программа – стелс-бомбардировщика F-117.

Вудфорд рассказал, что несколько раз вступал в воздушный бой с МиГ-21, который показался ему очень маневренным и малозаметным из-за небольших размеров. Из-за этого по нему было сложно попасть из пушки. Для полета на форсаже у МиГ-21 было только 20 минут, и по словам американского пилота, это были очень напряженные 20 минут.

Противоречивые впечатления у Вудфорда остались от МиГ-23. Этот истребитель он называет трудноуправляемым и нестабильным, особенно со стреловидными крыльями. Однако был у "Флоггера" и очевидный плюс – скоростные атаки под большим углом и уход на такой же огромной скорости.

"Он ускорялся как никакой другой самолет, поэтому если у вас есть ракета, медлить нельзя. Потом она его просто не догонит", – поведал свою историю летчик.

По его словам, у F-15 есть преимущество в скорости, однако "во всем мире не хватит топлива", чтобы догнать МиГ-23, который решил уйти на всех ходах.

Ранее другой пилот Джон Мэнкларк рассказывал, что МиГ-27, на котором он летал, а машина сделана на базе МиГ-23, разгоняется до тех пор, пока не взорвется и легко преодолевает свой максимум.

МиГ-27 активно использовались в Индии. Выяснилось, что у истребителя настолько мощная пушка, что при стрельбе из нее самолет буквально останавливается в воздухе.