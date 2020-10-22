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Экипажи российских самолетов Ил-76 отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью. Это не является основной работой экипажей тяжелых транспортников, однако самолет может себя защитить и даже успешно атаковать противника на земле.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, наземные цели обозначали легкобронированную и автомобильную технику. Кроме того, на учениях отработали выброску с парашютами расчетов десантного обеспечения. Десантники прыгали с высоты всего 900 метров.
В полетах принимали участие экипажи Псковского, Ивановского и Тверского авиаполков. Среди них были как опытные пилоты, так и и молодые летчики, и штурманы, выпускники 2018–2019 годов. Каждый экипаж совершил не менее трех вылетов.
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