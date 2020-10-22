Российский истребитель признали многофункциональным

Су-57 является многоцелевым истребителем, в то время как F-35 больше "заострен" на прорыв противовоздушной обороны и нанесения ударов с большого расстояния. Российский истребитель, благодаря своей мощности и маневренности максимально эффективен в ближнем бою, а вот F-35 при встрече с тем же Су-35С придется вызывать на помощь F-22.

Как заявил в интервью РИА ФАН военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков, Су-57 можно использовать на различных театрах военных действий. Кроме того, самолет модернизируют. В частности, в перспективе истребители оснастят двигателями второго этапа "Изделие 30", которые пока проходят испытания.

В России хорошо понимают, что американцы в своих F-35 и F-22 сделали акцент на малозаметности и поражении противника с большого расстояния. Поэтому для Су-57 разработали специальные ракеты "воздух-воздух", а также системы, благодаря которым можно обнаруживать малозаметные цели.

Например, для Су-57 разработали модификацию ракеты Р-77, которая помещается во внутреннем отсеке истребителя. Также самолет вооружат сверхдальнобойными ракетами КС-172 с дальностью до 400 километров – по две на каждый самолет.

По сути модернизация Су-57 уже идет, еще до принятия истребителя на вооружение. Производство самолета тормозят санкции, из-за которых трудно доставать некоторые комплектующие, и выпуск стал дороже. Те же американцы для производства своих истребителей используют детали европейского производства. Россия сейчас, как в свое время Советский Союз, может рассчитывать только на себя.