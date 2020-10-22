У армянской стороны нашли странные потери

Турецкое агенство Anadolu опубликовало занятную информационную графику потерь вооруженных сил Армении. Кроме уничтоженного 241 танка, 70 РСЗО "Град" и 40 ЗРК "Оса" в списке числятся передвижные стратегические ракетные комплексы "Ярс", состоящие только на вооружении РВСН России.

Согласно опубликованной информации, Азербайджану удалось уничтожить два таких комплекса в период с 27 сентября по 20 октября этого года.

Кроме того, под числом уничтоженных беспилотников почему-то изображен турецкий "Байрактар". Также в списке 50 БМП, 2 комплекса "Ураган", а также по одному ОТРК "Эльбрус" и "Точка-У".

Стоит отметить, что Азербайджан применяет в боевых действиях ОТРК израильского производства LORA. В частности, ракета комплекса попала на фото при попадании по мосту, соединяющему Армению и Карабах.

Ранее Минобороны Азербайджана выложило новые кадры применения артиллерии на фронте в Карабахе.