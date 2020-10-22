Ракета станет аргументом в переговорах по продлению СНВ-3

Возобновление испытаний ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" связаны с переговорами России и США о продлении договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Москва дает понять, что не пойдет на выполнение условий США и не собирается включать "Буревестник", гиперзвуковой блок "Авангард" и глубоководный комплекс "Посейдон" в список вооружений, на которые распространяются ограничения.

Как считают авторы американского журнала The Drive, судя по снимкам из космоса, российские специалисты, действительно, собираются возобновить испытания ракеты "Буревестник". Об этом говорит наличие контейнеров, а также здания, в котором предположительно, тестируют ракету.

Кроме того, на территории построена вертолетная площадка. С помощью вертолета перевозят важные грузы, также им пользуется персонал для перемещения по полигону.

По данным западных экспертов, самый длительный полет "Буревестника" продолжался более 2 минут, и за это время ракета пролетела 22 мили. Однако шансов на удачный исход, по их мнению не так много, так как ракета с боеголовкой или без нее неизбежно будет загрязнять окружающую среду, хотя теоретически у нее может быть неограниченный радиус действия.

Кроме того, атомный реактор, который приводит ракету в движение, слишком опасен в эксплуатации, поэтому обслуживать "Буревестник" – это очень тяжелая работа. Поэтому в свое время от похожего проекта отказались в США.

The Drive предполагает, что авария в августе 2019 года в Белом море, в результате которой погибли российские специалисты, произошла, когда упавшую в море ракету пытались поднять.

Сама ракета, вероятно, оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем с атомной силовой установкой. Для разгона для нужной скорости используются ускорители, а затем воздух как бы "обдувает" горячий реактор, который высвобождает энергию и создает тягу.