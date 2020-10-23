Новый зенитный комплекс готовят к налету авиации, а стоило бы готовить к бою с беспилотниками

В Балтийском море на малом ракетном корабле "Одинцово" испытали зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М", являющийся морской версией уже ставшего знаменитым "Панциря-С1". В качестве мишеней использовались самолетные малогабаритные мишени М-6, которые поставили истребители Су-27.

Все мишени зенитным расчетам удалось поразить. Испытания проходили на одном из полигонов Балтийского флота. Кроме боевых стрельб, в рамках государственных испытаний проверяли маневренность и скорость корабля, а также работу всех агрегатов, систем вооружений и навигационных, радиотехнических средств.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, мишени имитировали массовый налет авиации, а также удар по кораблю крылатыми ракетами. "Панцирь-М" сначала поразил мишени на большой дальности, а затем добил пушками уже на подлете.

Сухопутный комплекс "Панцирь-С1" заслужил целый шквал критики в ходе боевых действий в Сирии и Ливии. Особенно досталось ЗРПК от израильских ракет и турецких беспилотников. В частности, в Сирии выяснилось, что комплекс не видит малоскоростные и малоразмерные цели, например, те же беспилотники.

"Панцирь-М" успешно сбил мишени, однако как бы он справился с беспилотниками, неизвестно. БПЛА, вроде "Байрактара" вряд ли потопит большой корабль, однако неприятностей может доставить немало, особенно, если дронов много. США как раз отрабатывают использование беспилотников на кораблях, поэтому в скором будущем стоит ожидать атак именно дронов, а не самолетов.

Вместе с тем, "Панцирь-М" – это более современный комплекс, чем советский ЗРАК "Кортик", который был разработан в конце 1970-х годов. Его и предполагается заменить на боевых кораблях.