Корабль вооружили лучшими российскими ракетами

В октябре на второй этап заводских ходовых испытаний в Японское море вышел большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Событие это для российского флота достаточно значимое, так как таких больших кораблей в России сейчас не делают. БПК также называют многоцелевым фрегатом и даже эсминцем, вроде американского "Арли Берк".

"Маршал Шапошников" проходит ремонт и глубокую модернизацию, которая в том числе, коснулась вооружения. Корабль получил самый опасные российские крылатые ракеты "Калибр", которые запускаются из двух установок 3С14 с 8 ячейками каждая. Также "Шапошникова" вооружили небезызвестными противокорабельными ракетами Х-35. Они загружаются в две установки 3С24 с 4 контейнерами каждая.

Раньше БПК был вооружен ракетно-торпедным комплексом "Раструб-Б" и был "заточен" именно на противолодочную войну. Но сейчас "Шапошников" действительно стал многоцелевым фрегатом, способным нанести серьезный удар как по морским, так и сухопутным целям. В перспективе корабль планируется вооружить гиперзвуковыми "Цирконами", которые в данный момент испытываются.

После модернизации "Шапошникова" на флоте планируют заняться и семью другими кораблями проекта 1155.

Как напомнил журнал The National Interest, в мае 2010 года морские пехотинцы, находящиеся на борту БПК, спасли экипаж российского танкера "Московский университет", который захватили сомалийские пираты. Кадры обстрела судна бандитов из АК-630 тогда облетели весь мир.