Она не применяется на истребителях четвертого поколения

Американский истребитель F-22 до сих пор остается "современным чудом", несмотря на то, что поступил на вооружение 15 лет назад.

В качестве примера журнал The Drive приводит хранилище топливных баков самолета, которое больше на помещение для химчистки одежды, только вместо рубашек и курток – огромные баки емкостью 600 галлонов. Еще, человеку, не разбирающемуся в авиации, может показаться, что он попал в бункер с ядерными ракетами.

Издание опубликовало видео с авиабазы Лангли в штате Вирджиния. На нем видно, как баки поступают по специальному конвейеру, а затем автоматически опускаются для транспортировки.

Подобная система на применяется для баков F-15 или F-16, только для F-22. Производит ее компания International Automated Systems.

"Рэпторы" используют баки, когда нет необходимости скрыться от радаров, а расстояние предстоит преодолеть внушительное. Например, на F-22 подвешивают баки, когда нужно сопроводить российские бомбардировщики Ту-95МС вблизи Аляски.