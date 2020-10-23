Новая ракета для С-300В4 уничтожает гиперзвуковые цели

Новая ракета для С-300В4 уничтожает гиперзвуковые цели
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Секретный боеприпас может носить маркировку 9М82МВ

Когда говорят о лучшем российском зенитно-ракетном комплексе, обычно имеют в виду С-400. Однако модернизированные С-300В4 на гусеницах по многим параметрам совершенно не уступают "Триумфу".

Как пишет газета "Известия", эта система может поражать гиперзвуковые цели, что и было продемонстрировано на недавно проходивших учениях "Кавказ-2020". И в частности, была испытана новая зенитная гиперзвуковая противоракета, которая и может уничтожать столь сложные цели.

Скорость тяжелой ракеты С-300В4 составляет 7,5 Маха, а это уже гиперзвук. Ракета 9М82МВ, обладающая дальностью до 350 километров разгоняется до 9 Махов и способна маневрировать на заатмосферных высотах. Вероятно, о ней и идет речь. По данным на 2017 год, эта ракета не была введена в состав ЗРС С-300В4. Возможно, ее и испытывали, в том числе, на учениях "Кавказ-2020".

Исходя из открытых данных С-300В4 уничтожает цели, летеящие на скорости, а это уже около 9 Махов, то есть гиперзвуковая скорость. Фактически, можно было и раньше говорить, что система может сбивать гиперзвуковые цели. Главный вопрос, как скоро зенитчики получат ракеты 9М82МВ и в каком количестве.

Александр ИЛЬИН

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