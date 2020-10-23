В Карабахе появились жертвы среди русских солдат

В Карабахе появились жертвы среди русских солдат
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Жертва проходил срочную службу в регионе

В Нагорном Карабахе погиб русский солдат. 19-летний Александр Нечаев был уроженцем села Лермонтова в Армении, где преимущественно живет русское население. 

Он погиб несколько дней назад во время боев под Гадрутом. Как пишет журналист Семен Пегов в своем телеграм-канале, солдат проходил срочную службу в армии Армении. 

Как накануне заявил Владимир Путин, из-за конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжается уже в течение месяца, обе стороны потеряли порядка пяти тысяч человек. 

Президент отметил, что на протяжении долгого времени Россия предпринимала попытки решить проблему Карабаха, однако как только ситуация приблизилась к решению, конфликт развернулся с новой силой. 

Представитель Министерства обороны Армении, комментируя слова Путина о жертвах, отметил, что лидер привел лишь обобщенные цифры. На деле, значительная часть из этих пяти тысяч погибших на стороне Азербайджана. 

Азербайджанская сторона на эти заявления не отреагировала. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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