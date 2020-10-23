Жертва проходил срочную службу в регионе

В Нагорном Карабахе погиб русский солдат. 19-летний Александр Нечаев был уроженцем села Лермонтова в Армении, где преимущественно живет русское население.

Он погиб несколько дней назад во время боев под Гадрутом. Как пишет журналист Семен Пегов в своем телеграм-канале, солдат проходил срочную службу в армии Армении.

Как накануне заявил Владимир Путин, из-за конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжается уже в течение месяца, обе стороны потеряли порядка пяти тысяч человек.

Президент отметил, что на протяжении долгого времени Россия предпринимала попытки решить проблему Карабаха, однако как только ситуация приблизилась к решению, конфликт развернулся с новой силой.

Представитель Министерства обороны Армении, комментируя слова Путина о жертвах, отметил, что лидер привел лишь обобщенные цифры. На деле, значительная часть из этих пяти тысяч погибших на стороне Азербайджана.

Азербайджанская сторона на эти заявления не отреагировала.