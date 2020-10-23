Истребители четвертого поколения не помогут из-за С-400

Европейским странам необходимо срочно закупать истребители F-35, так как машины четвертого поколения, вроде "Еврофайтера" и "Рафаля" не справятся со средствами российской противовоздушной обороны.

Об этом говорится в новом отчете Европейского командования США, в котором военные эксперты RAND смоделировали аннексию Россией восточно-европейских государств. Выдержки приводит Defense News.

С их точки зрения, Москва постарается расколоть НАТО, внеся раздор в альянс, а затем призовет страны к новым переговорам. При этом проводится параллель с Крымом.

По мнению военных аналитиков, проблема истребителей четвертого поколения заключается в недостаточной скрытности и невозможности подобраться близко к целям, в основном, из-за С-300В4 и С-400. Именно для уничтожения этих комплексов и должны использоваться F-35, которые и расчистят дорогу остальной авиации.

По этой причине RAND ставит на первое место такие европейские страны как Великобритания, Нидерланды, Дания, Норвегия, Бельгия и Италия, которые первыми начали получать F-35. Германия и Франция с ее "Еврофайтерами" и "Рафалями", с точки зрения американцев, находятся на уровень ниже.

Истребители пятого поколения в первые часы войны могут спутать все карты России и вынудить ее отказаться от дальнейшей экспансии из-за возросших рисков. Москва имеет существенный перевес на земле, но превосходство в воздухе, благодаря F-35, может коренным образом поменять ситуацию. Также большое значение будет иметь флот.

Стоит отметить, что американцам выгодно, чтобы как можно больше европейских стран купило F-35. Например, сейчас США сражаются за контракт с финнами. Однако далеко не все страны Старого Света спешат покупать "тридцать пятые" из-за их высокой цены и проблем с деталями, например, богатая Германия. Хотя учебные бои, в которых F-35 противостояли истребителям четвертого поколения, в подавляющем большинстве случаев оканчивались победой первых.