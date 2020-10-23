В альянсе считают необходимым обезопасить коммуникацию ЕС и США, проложенную по дну океана

Военные ведомства западных стран все чаще начинают заявлять о возросшей активности РФ под водами океана. Так, 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подводным кабелям западных государств может угрожать опасность со стороны РФ – российский флот, считают члены альянса, способен уничтожить основную ветку коммуникаций между США и ЕС, которые в основном проходят под Атлантикой.

Столтенберг уверен, что необходимо защитить коммуникационную связь Запада от российского флота. Чиновник вместе с этим уточнил, что документ о наилучшей защите кабелей носит конфиденциальный характер и не может быть разглашен. Генсек НАТО объяснил, что большая часть этих кабелей находится в частной собственности, а публичная информация о местах расположения проводов делает их уязвимыми для уничтожения.

Большая часть системы связи под водами Атлантики отвечает за обмен информации не только среди гражданских, но и военных организаций. Кабели можно перехватить в море – альянс уверен, что РФ и Китай развили опасный потенциал в этой области, передает Euractiv.

По словам Столтенберга, НАТО в ответ проводит интенсивные военно-морские маневры, патрулируя водную акваторию. Также члены альянса занимаются инвестированием в разработку современных технологий, которые помогут нейтрализовать подводные лодки противника.

Генсек добавил, что в Норфолке создали Атлантическое командование в НАТО. Одна из целей сформированного штаба – изучение и отслеживание потенциальных угроз в подводной инфраструктуре.

Столтенберг уже выражал опасения по поводу российских субмарин на севере Атлантики: так, ранее он сообщил, что РФ демонстрирует небывалую активность в регионе, имеющем ключевое значение для НАТО.