Сосуществование комплекса и истребителя в одной системе погубит последний

Покупка Турцией С-400 у России, это в лучшем случае опрометчивое, а в худшем – пагубное решение, на которое пошли в Анкаре. Это явная угроза не только для всей оборонной стратегии НАТО, но и для интеграции истребителей F-35 в ВВС стран альянса. Об этом в своей статье на страницах издания New Europe пишет ветеран боевых действий армии США, а ныне военный эксперт, специализирующийся на Восточной Европе и Кавказе, Майкл Годвин.

По его мнению, С-400 может конкурировать с американским комплексом THAAD и теоретически способен уничтожить такую цель, как F-35. А именно на эти самолеты НАТО рассчитывает в первые часы войны, когда понадобится прорвать линию ПВО. Годвин уверен, что как только F-35 попадут в Турцию, российские специалисты постараются выработать алгоритм захвата истребителя с помощью радара. При этом, турецкие С-400 при случае скоординируют с российскими, так как эти ЗРС легко использовать в комплексе.

Есть и другая опасность: все F-35, которые эксплуатируются в небе Европы, объединены каналом связи Link 16, по которому передаются зашифрованные данные. Если к ней подключатся русские, они узнают важные тактические секреты и местоположение техники на суше, в воздухе и в море.

И если одна и та же страна использует и F-35, и C-400, получается, что они существуют в одной системе и в конце концов, это будет способствовать тому, что будут раскрыты их технические характеристики и, что еще важнее, секреты. А F-35 создавался именно для того, чтобы ускользать от С-300 и С-400.

Если же радар С-400 начнут испытывать на F-35, зенитчики методом проб и ошибок могут собрать радиолокационные данные по "почерку" истребителя. При этом задача будет отрабатываться на разных расстояниях. В результате, конструкторы усовершенствуют радар, и возможно создадут ракету, которая будет сбивать F-35.

По словам Годвина, включение С-400 в систему ПВО Турции угрожает безопасности Черноморского региона, так как системы может быть объединена с той, которая находится в Крыму.



