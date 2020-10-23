Скандинавов подталкивают из-за океана

Швеция готовится к войне с Россией и увеличивает расходы на армию, так как Москва стала слишком влиятельной в мире, и в этом отношении ее можно сравнить с Китаем.

Об этом заявил в интервью "ПолитЭксперт" председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, Пекин не трогают, так как практически вся нынешняя экономика держится на этой стране. При этом на Западе надеются, что Китай не примет сторону Москвы в потенциальном конфликте.

А вот с РФ дела обстоят по-другому: на скандинавов оказывает влияние Вашингтон, которому выгодно выставлять Россию как агрессивную страну.

Что касается Швеции, то с точки зрения эксперта, это государство не выдержит противостояния с Россией, даже несмотря на существенное увеличение военных расходов.

Правительство Швеции планирует их увеличить на 40% с 5,7 млрд евро до 8,6 млрд евро. Скандинавы и не думают противостоять России напрямую, однако готовы присоединиться к НАТО, хотя и не входят в альянс. Схожим образом ведет себя и Финляндия, которая в данный момент собирается закупить десятки современных истребителей.

По мнению спикера, у американцев нет друзей, а "есть только пешки", которыми они жертвуют без сожаления, и в Швеции и других странах почему-то это не понимают.

Скандинавские страны вместе с прибалтами и Польшей стали укреплять свои границы после 2014 года, когда Крым стал российским, а также после событий в Донбассе, где бойцам ДНР и ЛНР, по мнению Запада, активно помогали российские военные.