На Байконуре произошла страшная трагедия, которую долго скрывали

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в России обычно становится медийным событием. В ходе учений ракета запускается без термоядерной боеголовки, как и на испытаниях. Сейчас подобные запуски стали в каком-то смысле рутиной.

Однако 60 лет назад, когда СССР тестировал Р-16, свою первую двухступенчатую межконтинентальную ракету на высококипящих компонентах топлива с автономной системой управления, произошла страшная катастрофа, унесшая по разным данным от 78 до 126 жизней. Погиб даже главнокомандующий РВСН главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

По основной версии, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности, так как ракетчики торопились запустить не до конца подготовленную к старту ракету к годовщине Революции. Всю информацию о трагедии сразу же засекретили, и достоянием общественности история стала только в 1989 году.

В конце 50-х годов в СССР торопились принять на вооружение Р-16. До США могли долететь только четыре Р-7 с космодрома Плесецк, в то время как у американцев было уже 40 межконтинентальных баллистических ракет.

Вдобавок, в Великобритании, Турции и Италии были развернуты ракеты средней дальности. Ракетчикам поставили задачу – достичь ядерного паритета, и это было возможно сделать только с помощью новой ракеты шахтного базирования Р-16.

Новая ракета, благодаря компонентам топлива – несимметричному диметилгидразину и азотному тетраоксиду – требовала меньше времени на подготовку к старту. Также ее можно было дольше хранить в заправленном состоянии.

Королев высказывался против применения токсичных высококипящих компонентов, которые воспламенялись сами и были крайне опасны в эксплуатации. Однако ракета была нужна, что называется, позарез, поэтому партия дала добро.

Чтобы успеть к Дню Великой Октябрьской Революции работали в две смены – днем и ночью. Стендовые испытания завершили к 20 октября, и уже через четыре дня ракету решили запустить, несмотря на то, что еще не была до конца решена проблема с герметичностью. Еще в процессе подготовки к пуску 23 октября произошел подрыв пиромембраны магистралей горючего первой ступени. Кроме того, взорвались пиропатроны отсечных клапанов газогенератора первого блока маршевого двигателя первой ступени.

После этого в "подвешенном" состоянии ракета могла находиться сутки. Иначе пришлось бы сливать топливо, и новый старт произошел бы через месяц. Ракетчики рисковали провалить все сроки и расстроить партию, но в итоге так и получилось.

24 октября на ракете устранили неполадки, причем прямо перед стартом, наспех. Маршал Неделин, подавая пример, расположился всего в 17 метрах от точки старта на нулевой отметке. Рядом были заместитель министра общего машиностроения Гришин, главные конструкторы систем ракеты и их заместители – Янгель, Коноплев, Фирсов, а также высокопоставленные военные. Всего на стартовой площадке находились порядка 150 человек.

В 18.45 объявили 30-минутную готовность, однако двигатель второй ступени решил запуститься сам. Шквал огня разрушил баки окислителя и горючего первой ступени. Огонь пожирал все вокруг в течении 20 секунд, но этого было достаточно. Погибли 74 человека, позже в госпитале скончалось еще несколько человек.

Главный конструктор Михаил Янгель чудом остался жив, так как отходил покурить. На месте гибели Неделина нашли только оплавленную звезду Героя Советского Союза – такая температура была на стартовой площадки во время пожара. Позже для народа придумали версию, что он погиб в авиационной катастрофе.

Ракета Р-16 была принята на вооружение в 1962 году и эксплуатировалась до 1977 года.