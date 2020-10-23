Залегающая на дне моря мина атакует только вражеские цели

Пентагон собирается в 2021 году получить опытный образец оружия, которое составит конкуренцию российской ядерной установке "Посейдон". По мнению журналистов Popular Mechanics, американские ВМС занимаются разработкой новой подводной мины, которая будет реагировать на сигналы субмарин противника.

Согласно заявлению источника, Штаты разработали модуль "Молот", в который оснащен противолодочной торпедой. Как только вражеская подводная лодка проходит мимо, капсульный модуль выпускает торпеду, которая уничтожает цель.

Сама торпеда представляет собой легкую самонаводящуюся мину. Когда субмарина противника оказывается рядом, "Молот" выпускает ее, а затем посылает сигнал диспетчерам о том, что снаряд выпущен по объекту.

Как считает обозреватель, подстерегающие морские мины могут создать очень серьезные проблемы для противника, вплоть до закрытия транзита. Для американского флота это весьма актуальный вопрос, так как РФ опередила Штаты, разработав "Посейдон".

"Посейдон", скорее всего, будет запущен со специально модифицированных подводных лодок ВМФ России и будет двигаться под водой со скоростью 56 узлов, что затруднит его перехват. Стена "молотоголовых" мин, проложенная поперек вероятных транзитных маршрутов "Посейдона", могла бы остановить оружие "Судного дня", – считают обозреватели Popular Mechanics.

Ранее обозреватель издания The Drive заявил, что возобновление испытаний американской ядерной установки "Буревестник" связано с тем, что Москва не собирается включать "Посейдон" и ряд других стратегических "козырей" в договор СНВ-3.



