13-летний россиянин умер во время обстрела - Азербайджан

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Гражданин России погиб во время обстрела азербайджанского города Гянджа. Об этом сообщила прокуратура страны.
В ведомстве уточнили, что парень пострадал в ходе ракетных обстрелов 17 октября. Все это время за его жизнь боролись врачи. Пострадавший 2007 года рождения умер в субботу от полученных ран, сообщает РИА "Новости".
Ранее стало известно о первой гибели российского солдата в Карабахе.
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