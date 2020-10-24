13-летний россиянин умер во время обстрела - Азербайджан

Он получил смертельное ранение

Гражданин России погиб во время обстрела азербайджанского города Гянджа. Об этом сообщила прокуратура страны. 

В ведомстве уточнили, что парень пострадал в ходе ракетных обстрелов 17 октября. Все это время за его жизнь боролись врачи. Пострадавший 2007 года рождения умер в субботу от полученных ран, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно о первой гибели российского солдата в Карабахе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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