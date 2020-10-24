Операцию провели в Германии

Как сообщают СМИ, Соединенные Штаты накануне, 23 октября, провели объединенные секретные учения с союзниками НАТО. Американские военные вместе с европейцами проверили готовность войск к внезапной войне. Среди прочего, выяснялась способность штаба Альянса к экстренной мобилизации в случае начала столкновения.

Как сообщает американское издание Stars and Stripes со ссылкой на собственные источники, операцию провели в городе Штутгард в Германии. Для участия были собраны около 4,5 тысяч военных США и НАТО. В течение недели они отрабатывали реакцию на военное столкновение с вероятным противником.

"Будет справедливо отметить, что во время этих учений мы отрабатывает бесчисленное множество проблем", – отметил генерал-майор Джон Бойд.

Детали сценария, который был задействован в рамках учений засекречен. Однако, как пишет издание, он задействует довольно широкий спектр войск: наземных, морских, воздушных, а также включает использование кибернетических и космических ресурсов.

Журналисты отдельно подчеркнули, что учения проводятся на фоне "повсеместной обеспокоенности военных по поводу более напористой России".

К войне с Россией готовится и еще одно государство Европы, не входящее в состав Альянса. В РФ оценили подобные действия.