Выступают против России: США и НАТО тайно подготовились к войне

Выступают против России: США и НАТО тайно подготовились к войне
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Операцию провели в Германии

Как сообщают СМИ, Соединенные Штаты накануне, 23 октября, провели объединенные секретные учения с союзниками НАТО. Американские военные вместе с европейцами проверили готовность войск к внезапной войне. Среди прочего, выяснялась способность штаба Альянса к экстренной мобилизации в случае начала столкновения. 

Как сообщает американское издание Stars and Stripes со ссылкой на собственные источники, операцию провели в городе Штутгард в Германии. Для участия были собраны около 4,5 тысяч военных США и НАТО. В течение недели они отрабатывали реакцию на военное столкновение с вероятным противником. 

"Будет справедливо отметить, что во время этих учений мы отрабатывает бесчисленное множество проблем", – отметил генерал-майор Джон Бойд.

Детали сценария, который был задействован в рамках учений засекречен. Однако, как пишет издание, он задействует довольно широкий спектр войск: наземных, морских, воздушных, а также включает использование кибернетических и космических ресурсов. 

Журналисты отдельно подчеркнули, что учения проводятся на фоне "повсеместной обеспокоенности военных по поводу более напористой России". 

К войне с Россией готовится и еще одно государство Европы, не входящее в состав Альянса. В РФ оценили подобные действия. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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4.5 тысячи у нас в 3-<цензура> московских новостройках проживает...
Тут даже ядерного фугаса не надо. Циркон справится за нксколько минут.
Зачем дразнить Россию? Не понимаю....
Гость
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дебилы
Гость
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Рога Всем обломаем!
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