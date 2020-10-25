Азербайджан уничтожил шесть систем С-300

Азербайджан уничтожил шесть систем С-300
Ильхам Алиев. Фото: Piero Tenagli/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Баку похвастались достижениями в конфликте в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные его страны уничтожили шесть систем противовоздушной обороны С-300 ВС Армении во время боев в Нагорном Карабахе. 

По его словам, беспилотники Азербайджана также "похоронили" 230 танков, сотни бронетехники. Также Алиев в интервью телеканалу FoxNews подчеркнул, что по гражданскому населению военные не бьют, несмотря на заявления противника. 

Президент страны также отметил, что Баку готов к перемирию, если Ереван будет придерживаться базовых принципов урегулирования конфликта, которые разработали Россия, США и Франция. В таком случае Азербайджан готов прекратить огонь хоть сегодня. 

Алиев также сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг возможность мирного решения конфликта. При этом он считает, что Ереван должен взять на себя ответственность и освободить земли в рамках резолюций Совета Безопасности ООН. 

Президент Азербайджана также заявил, что его страна не примет вмешательство третей стороны в конфликт, чтобы бои не стали масштабнее. Он указал на то, что просьба Армении направить в зону конфликта российских военных – против международных норм. 

Ранее сообщалось, что баку уничтожил два комплекса "Ярс". 

Полина ИВАНОВА

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Я не АЗ, я не АР, но не могу понять - почему косовским албанцам предоставили государственность, а карабахским армянам это не позволено. Почему эту многострадальную территорию, на которой многие века в основном живут армяне, всегда по воле из вне присоединяли к Азербайджану. В этом вся суть конфликта, или самостоятельность, или насильственная зачистка территории от армян. Другого мирного варианта на всегда там не будет.
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