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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные его страны уничтожили шесть систем противовоздушной обороны С-300 ВС Армении во время боев в Нагорном Карабахе.
По его словам, беспилотники Азербайджана также "похоронили" 230 танков, сотни бронетехники. Также Алиев в интервью телеканалу FoxNews подчеркнул, что по гражданскому населению военные не бьют, несмотря на заявления противника.
Президент страны также отметил, что Баку готов к перемирию, если Ереван будет придерживаться базовых принципов урегулирования конфликта, которые разработали Россия, США и Франция. В таком случае Азербайджан готов прекратить огонь хоть сегодня.
Алиев также сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг возможность мирного решения конфликта. При этом он считает, что Ереван должен взять на себя ответственность и освободить земли в рамках резолюций Совета Безопасности ООН.
Президент Азербайджана также заявил, что его страна не примет вмешательство третей стороны в конфликт, чтобы бои не стали масштабнее. Он указал на то, что просьба Армении направить в зону конфликта российских военных – против международных норм.
Ранее сообщалось, что баку уничтожил два комплекса "Ярс".
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