Су-57 получит уникальное преимущество перед другими истребителями

Су-57 получит уникальное преимущество перед другими истребителями
Фото: UAC/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Двигатель самолета может прослужить 50 лет

В ближайшем будущем летчики Су-57 смогут испытать небывалые ощущения. Ведь на самолет будут устанавливать двигатели второго поколения. Об этом сообщил генеральный конструктор – директор ОКБ им. А. Люльки – филиала ОДК-УМПО Евгений Марчуков. 

По его словам, двигатель оказался на шаг впереди пятого поколения, хотя удельные характеристики и соответствуют ему, сказал конструктор телеканалу "Звезда" в программе "Военная приемка".

Марчуков также добавил, что подобного двигателя нет ни у кого в мире, ведь такую удельную тягу не может выдать ни один зарубежный аналог. Это позволит самолету служить до 50 лет. 

Су-57 призван заменить Су-27. Истребитель создан таким образом, что другие боевые машины с трудом смогли бы его заметить. Самолет может уничтожать как наземные, так и надводные цели. 

Ранее эксперты перечислили козыри Су-57 перед американским F-35. Российский самолет более эффективен в ближнем бою. Для него придумали ракеты "воздух-воздух", чтобы поражать даже малозаметные цели. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Пандемия - только начало": экс-чиновник ООН сделал шокирующее предупреждение

Мир находится под угрозой

Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше

Народ испуган и вряд ли массово начнет бастовать, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей