Двигатель самолета может прослужить 50 лет

В ближайшем будущем летчики Су-57 смогут испытать небывалые ощущения. Ведь на самолет будут устанавливать двигатели второго поколения. Об этом сообщил генеральный конструктор – директор ОКБ им. А. Люльки – филиала ОДК-УМПО Евгений Марчуков.

По его словам, двигатель оказался на шаг впереди пятого поколения, хотя удельные характеристики и соответствуют ему, сказал конструктор телеканалу "Звезда" в программе "Военная приемка".

Марчуков также добавил, что подобного двигателя нет ни у кого в мире, ведь такую удельную тягу не может выдать ни один зарубежный аналог. Это позволит самолету служить до 50 лет.

Су-57 призван заменить Су-27. Истребитель создан таким образом, что другие боевые машины с трудом смогли бы его заметить. Самолет может уничтожать как наземные, так и надводные цели.

Ранее эксперты перечислили козыри Су-57 перед американским F-35. Российский самолет более эффективен в ближнем бою. Для него придумали ракеты "воздух-воздух", чтобы поражать даже малозаметные цели.