Личный состав вооруженных сил отрабатывает расчеты на новейшей технике

Военные учения по перебазированию зенитно-ракетных систем С-300В4, в которых задействовано зенитно-ракетное соединение ВВО, стартовали на Дальнем Востоке. Об этом стало известно сегодня, 26 октября.

Как отмечает Минобороны, цель операции заключается в отработке переброски ЗРК на Курилы с помощью железнодорожного и морского транспорта, а также дислоцирования подразделения в указанном районе и военных действиях против условного противника. Цель задачи – выполнение расчетов ЗРК на незнакомом полигоне в зоне острова.

В ВВО сообщили, что ранее в состав округа вошли С-300В4 на гусеничной базе. Переобучение личного состава по управлению системами проходило в Оренбурге, где находится учебный центр по эксплуатации новейшей боевой техники.

В ходе обучения военнослужащие на первом этапе отрабатывали мероприятия по проверке техники. На втором этапе они выполняли операцию по поиску и обнаружению условного противника, после чего личный состав отработал пуски ракет по целям.

Как отмечает "Интерфакс", вражескими мишенями были ракеты-имитаторы воздушных целей "Саман", выпущенные из ЗРК "Оса". Они были ликвидированы С-300В4 во время захода в зону поражения ракет отрабатываемой военной техники.

Недавно сообщалось, что С-300В4 способна поражать гиперзвуковые цели – это показали прошедшие учения "Кавказ-2020".



