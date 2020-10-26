Дизель-электрические субмарины могут доставить хлопот не меньше, чем атомные

Накануне в Петербурге передали флоту очередную модернизированную подлодку "Варшавянка" проекта 636.3. "Волхов" стала второй из шести субмарин этой серии, предназначенных для Тихоокеанского флота.

Как считает американский журнал The National Interest, улучшенная дизель-электрическая подлодка третьего поколения является одной из самых тихих в своем классе и хорошо подходит для атаки кораблей и других субмарин на небольшой глубине в прибрежной зоне. При этом у "Варшавянки" внушительный запас хода на 7500 морских миль, а в море она может находиться до 45 дней.

Особо NI отмечает вооружение "Варшавянки" – крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", которые запускаются из торпедных аппаратов из подводного положения. Для защиты от других подлодок и атаки кораблей у лодки проекта 636.3 есть 533-мм торпеды.

Кроме того, субмарина оснащена современными радиолокационными системами, связью и гидролокаторами. Первую лодку для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" передали ВМФ в декабре прошлого года, а Адмиралтейский завод в настоящее время строит для ТОФ субмарины "Магадан" и "Уфа".

"Варшавянка" – изначально советская подлодка, которую СССР активно поставлял на экспорт. Однако субмарина проекта 636.3 существенно отличается от той самой "Варшавянки". Тем не менее, на замену проверенной субмарины разработали более компактную и современную "Ладу", которую изначально планировалась сделать с воздухонезависимой двигательной установкой, чтобы экипаж мог не всплывать лишний раз на поверхность. Однако лодка на вышла на заданные мощности и серия затормозилась.