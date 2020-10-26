Эрдоган больно "уколол" Россию в заявлении по Сирии

Эрдоган больно "уколол" Россию в заявлении по Сирии
Реджеп Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com
Турецкий лидер обозначил непримиримую позицию

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление по Сирии, в котором косвенно упомянул Россию. Выступая на конгрессе правящей партии АКР в провинции Малатья, он заявил, что жестокий режим Башара Асада может приглашать в Сирию кого угодно, но Турция будет находиться на сирийских землях "по призыву угнетенного народа".

В настоящее время российские и турецкие военные совместно патрулируют сирийскую провинцию Идлиб. Однако главное противоречие между Москвой и Анкарой заключается в том, что Эрдоган как и раньше требует, чтобы Асад ушел, с чем совершенно не готовы согласиться в Кремле. Как известно, Россия пришла в Сирию именно по приглашению действующего главы государства, раздираемого гражданской войной.

Также Эрдоган прошелся по ситуации в Нагорном Карабахе. Он рассказал, как "некоторые из Америки" звонят "его брату" Ильхаму (Алиеву – прим. ред.) и заявляют о том, что знают, кто поддерживает Азербайджан и грозят санкциями.

"Мы, в свою очередь, отвечаем – давайте, вводите, не мешкайте", – сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер, чью слова приводит издание "Новости Турции", в очередной раз повторил, что не собирается возвращать российские С-400, так как "Турция не племенное государство".

Александр ИЛЬИН

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