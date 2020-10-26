F-35 подождут: США модернизирует свои летающие танки

F-35 подождут: США модернизирует свои летающие танки
Фото: Master Sgt. Russell Scalf/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Бородавочники" стали еще опаснее для российской бронетехники

Идея заменить часть штурмовиков А-10 Thunderbolt, он же "Бородавочник" истребителями F-35 в итоге не выдержала никакой критики. Высокотехнологичный, но "капризный" самолет, требующий миллионы долларов на исправление ошибок, так и не был выбран для поддержки войск с воздуха, хотя эта идея активно продвигалась в ВВС. В частности, генерал Марк Уэлш заявлял, что отказ от "Бородавочника" поможет сэкономить $3,7 млрд, на которые можно закупить новые F-35.

Но как пишет журнал The Drive, "старичка" А-10 и не думают списывать. Напротив, штурмовик основательно модернизировали, оснастив его новой авионикой, системами, защитой и управляемыми боеприпасами. Аналогично в России модернизируют "Грача" до уровня Су-25СМ3 с ГЛОНАСС, защитой от ПЗРК и аналогом системы "Гефест", которая повышает точность неуправляемых бомб.

Thunderbolt создавался для уничтожения советских танков, и, по всей видимости, с точки зрения Пентагона, эта задача снова стала актуальной, так как после 2014 года отношения между Россией и США ухудшились донельзя.

"Бородавочника" спасла его репутация самолета, способного вернуться на базу на одном двигателе и дырявым, как решето. Ветеран Ирака, Югославии, Афганистана, наконец, Сирии стал для американских летчиком незаменимым штурмовиком, которого они отказались сдавать в утиль.

В 2017 году на самолет установили бортовую систему спасения V-12, которая помогает наладить связь с подразделениями на земле, а также спасателями. Однако главный "апгрейд" А-10 – его высокоточные бомбы и ракеты, которые могут быть крайне опасны для бронетехники. В случае необходимости американцы всегда могут перебросить "Бородавочников" в Европу, где они теоретически могут столкнуться с российскими танками.

Александр ИЛЬИН

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