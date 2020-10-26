Самолеты заманивали на дальневосточный аэродром

СССР удалось сделать бомбардировщик Ту-4 на базе B-29, так как научно-техническая разведка (НТР) вовремя добыла чертежи и инструкции американского самолета. Об этом написал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала "Национальная оборона".

По его словам, США, пользуясь 12-километровым потолком своих В-29, регулярно нарушали воздушное пространство СССР на Дальнем Востоке в послевоенные годы.

В результате советские специалисты, используя фактор неблагоприятных атмосферных условий и радиосигналы, смогли заманить три B-29 на аэродром в Владивостоке. Уже затем самолеты основательно изучили советские авиаторы.

"Летающая крепость" был самым современным и опасным стратегическим бомбардировщиков в мире на тот момент. Именно с B-29 были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Поэтому с подачи внешней разведки руководство страны решило эти самолеты американцам не отдавать. По дипломатическим каналам в США отправили только экипажи.

Советские испытатели в короткие сроки освоили В-29, а затем перелетели на машинах в Москву, где приземлились на закрытом аэродроме. КБ Туполева Сталин поставил задачу сделать такой же самолет, однако для этого была необходима документация, которую и добыли разведчики.

Действительно, согласно открытым данным, в июне 1944 года В-29 "Рэмп Трэмп" под командованием капитана Говарда Джарелла из 771-й эскадрильи 462-й бомбардировочной группы был подбит японскими зенитчиками над Маньчжурией. Экипаж принял решение лететь в СССР, где был перехвачен истребителями Тихоокеанского флота и сел на аэродроме Центральная-Угловая.

Через два месяца подбитый B-29A из 395-й эскадрильи 40-й авиагруппы капитана Р. Мак-Глинна рухнул в пригороде Хабаровска. Экипаж спасся на парашютах. И, наконец, в ноябре 1944 года экипаж B-29 "Генерал Х. Арнольд" из 794-й эскадрильи ВВС США заблудился и на остатках горючего долетел до того же аэродрома Центральная-Угловая.

Четвертый В-29 "Динг Хао" подбили японские летчики, после чего его встретили советские истребители и проводили до аэродрома. Был и пятый самолет, но по нему данные противоречивые.

Также известно, что 28 мая 1945 года СССР запросил у США 120 бомбардировщиков В-29 для использования на Дальнем Востоке против Японии, однако в США отказали.