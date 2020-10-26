Госдеп обрушился на Турцию из-за испытаний С-400

Госдеп обрушился на Турцию из-за испытаний С-400
Фото: Depo Photos via ZUMA Wire/ТАСС
Эрдогану постоянно грозят из Вашингтона: тот отмахивается, но активировать систему не спешит

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не зря раскритиковал США за их угрозы ввести санкции из-за российских С-400.

Накануне главный представитель Пентагона Джанатан Хоффман жестко прокомментировал прошедшие испытания С-400 в Турции, а затем его примеру последовали в администрации Трампа.

Хоффман назвал С-400 системой "не соответствующей обязательствам Турции как союзника США и страны НАТО", а Госдеп в своем заявлении охарактеризовал испытания неприемлемыми и "явным шагом в ложном направлении".

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Морган Ортагус подчеркнула, что если Турция активирует С-400, это будет иметь серьезные последствия для отношения между Вашингтоном и Анкарой в сфере безопасности. Ее слова приводит Military Times.

Речь идет о санкциях, о также возможной заморозке военного сотрудничества США и Турции. Рассматривается и крайняя мера – исключение из НАТО, но пока это маловероятно. Ранее военный эксперт и бывший военный Майкл Годвин в своей статье для издания New Europe написал, как эксплуатация С-400 и F-35 в одной армии может нейтрализовать эффективность последнего.

Эрдоган неоднократно крайне резко высказывался, что С-400 – это дело Турции и санкций США в Анкаре не боятся. Однако пока зенитно-ракетная система российского производства так и не активирована. Турки лишь проверяют радар на истребителях F-16 и F-4, однако даже этим они сильно разозлили американских военных.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

М
Ответить
душили душили........душили душили........
хватит грозить ковбои,может пора этих узбеков и пристукнуть?
1
новости партнеров
По теме

Шансов найти живых не осталось: подробности трагедии в Азовском море

Взорвавшийся танкер пришвартуют в порту "Крым"

Путин указал на серьезную ошибку США

Москва сделала предложение Вашингтону по ракетному договору

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей