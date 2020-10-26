Эрдогану постоянно грозят из Вашингтона: тот отмахивается, но активировать систему не спешит

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не зря раскритиковал США за их угрозы ввести санкции из-за российских С-400.

Накануне главный представитель Пентагона Джанатан Хоффман жестко прокомментировал прошедшие испытания С-400 в Турции, а затем его примеру последовали в администрации Трампа.

Хоффман назвал С-400 системой "не соответствующей обязательствам Турции как союзника США и страны НАТО", а Госдеп в своем заявлении охарактеризовал испытания неприемлемыми и "явным шагом в ложном направлении".

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Морган Ортагус подчеркнула, что если Турция активирует С-400, это будет иметь серьезные последствия для отношения между Вашингтоном и Анкарой в сфере безопасности. Ее слова приводит Military Times.

Речь идет о санкциях, о также возможной заморозке военного сотрудничества США и Турции. Рассматривается и крайняя мера – исключение из НАТО, но пока это маловероятно. Ранее военный эксперт и бывший военный Майкл Годвин в своей статье для издания New Europe написал, как эксплуатация С-400 и F-35 в одной армии может нейтрализовать эффективность последнего.

Эрдоган неоднократно крайне резко высказывался, что С-400 – это дело Турции и санкций США в Анкаре не боятся. Однако пока зенитно-ракетная система российского производства так и не активирована. Турки лишь проверяют радар на истребителях F-16 и F-4, однако даже этим они сильно разозлили американских военных.