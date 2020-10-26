Ходячий F-35: американцев удивила российская экипировка "Сотник"

Ходячий F-35: американцев удивила российская экипировка "Сотник"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Экзоскелет сделает из бойца терминатора

Американский журнал The National Interest обратил внимание на еще не существующую новую российскую экипировку "Сотник" третьего поколения, которая в перспективе должна заменить "Ратник".

Больше всего издание заинтересовал тот факт, что боевое снаряжение можно будет использовать вместе с микродронами. При этом видеокартинка с камер беспилотников будет передаваться на визор шлема или защитные очки бойца вместе с картой, командами и другими данными.

Кроме того, экипировка "Ратник" подразумевает использование экзоскелета, который увеличивает физическую силу солдата.

Ранее заместитель гендиректора компании "Ростех – Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков сообщил РИА "Новости", что разработка экзоскелета для экипировки "Сотник" выделят в отдельное направление. Одно из обязательных условий – чтобы костюм не сковывал движения бойца.

А затем уже главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью "Российской газете" заявил, что работы над экзоскелетом в настоящий момент выполняются в рамках одной из научно-исследовательских работ по заказу Главного командования Сухопутных войск.

По сути это означает, что сейчас идут научно-исследовательские опытно-конструкторские работы над "Сотником", сокращенно НИОКР. Шлем для новой экипировки, судя по всему, будет напоминать умный шлем летчика F-35, который пока так и начал массово поступать в строевые части из-за его огромной цены.

Что касается экзоскелетов, то они активно испытываются, в том числе, в США, пока Пентагон не спешит принимать их на вооружение. По плану первые образцы экипировки "Сотник" поступят в войска в 2025 году. Можно предположить, что из-за высокой стоимости будущей экипировки и внушительного функционала эти костюмы будут использовать разведчики и спецназовцы.

Александр ИЛЬИН

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какло,не переживай,это все союзмультфильм,мираж,нет и не было,моста тоже нет...
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