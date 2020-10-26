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Армянская сторона заявила, что спустя 10 часов после запуска очередного перемирия азербайджанские военные ведут обстрелы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе из танков, а также при помощи ствольной и реактивной артиллерии.
"К 17:00 (16:00 мск) плотность огня вдоль границы Арцаха резко увеличилась", – сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Твиттер".
Власти НКР отмечают, что, армия Азербайджана обстреливает из РСЗО "Град" И "Смерч" населенные пункты Мартуни, Мартакерт и Аскеран.
Премьер Республики Никол Пашинян уже констатировал, что сохранить режим перемирия не удалось.
В свою очередь, Баку заявляет об обстрелах со стороны армянских вооруженных сил
города Тертер и населенных пунктов Тертерского района, пишет РИА "Новости".
Напомним, накануне
Госдеп США объявил о том, что Вашингтон добился от Еревана и Баку прекратить огонь в 7:00 мск (8:00 по местному времени) в
понедельник.
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